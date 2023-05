Svolta per il Diego Armando Maradona: il Comune di Napoli mette in vendita l’impianto di Fuorigrotta

Svolta importante per uno degli stadi italiani da tempo al centro della discussione: il Diego Armando Maradona di Napoli. Il Comune partenopeo ha messo in vendita l’impianto di Fuorigrotta insieme ad altri 600 immobili inseriti in un planning di rivalutazione territoriale comprendente aree verdi e spazi pubblici.

Aurelio De Laurentiis, di nuovo innamorato del suo stadio, potrebbe avanzare una proposta per acquistare la struttura, proponendone una funziona sociale molto diversa, ampia. Sono anni, infatti, che il patron azzurro guarda al Maradona non solo come al futuro della società, ma anche come centro della comunità tutta.