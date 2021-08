Svolta Torreira, già domani a Firenze?

Sono ore calde per il mercato viola, in particolar modo per la mediana che verrà.

Lucas Torreira, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, dopo le indiscrezioni provenienti oltre manica, sarebbe veramente ad un passo dalla Fiorentina. Il calciatore uruguagio attualmente di proprietà dell’Arsenal, potrebbe essere già a Firenze nella giornata di domani.

La formula, per quanto riguarda il trasferimento, dovrebbe essere quella del prestito. Da capire ancora con precisione se con diritto, od obbigo di riscatto.