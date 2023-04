Święcicki: “Partite come quelle contro la Fiorentina potrebbero non tornare mai più per il Lech. Credo che…”

Il giornalista polacco Mateusz Święcicki ha parlato al portale meczyki.pl della prossima partita di Conference League della Fiorentina contro il Lech Poznan. Queste le sue parole:

“Penso che il Lech dovrebbe affrontare la partita contro la Fiorentina con la massima voglia di vincere. Questa storia potrebbe non ripetersi mai per il club polacco, esistono le serate magiche della Coppa e questa può essere quella giusta per Poznan”.