Tacchinardi: “Già dopo la Fiorentina credevo che Sousa potesse spiccare il volo, non è stato così. Kvara come Bernardeschi a Firenze? No, perché…”

A Radio Punto Nuovo ha parlato l’ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi. Queste le sue parole sul passato alla Fiorentina di Paulo Sousa, adesso nel mirino del Napoli per il post Spalletti e non solo: “Quando ho preso il patentino da allenatore, ho studiato seguendo gli allenamenti di Paulo Sousa a Firenze. Oltre un amico, è un allenatore fatto, finito e forte. Paulo ricorda molto Spalletti per carisma e personalità, già dopo la Fiorentina credevo che avrebbe spiccato il volo. Non è stato così, ma ormai si è rilanciato. Quando ho saputo di Sousa del Napoli sono rimasto molto contento, ma credo che lui ha un’idea di calcio che si sposerebbe benissimo con gli azzurri.

Molto dipenderà anche dal mercato che faranno gli azzurri, ma Paulo è pronto per il Napoli. Kvara come Bernardeschi a Firenze? No, non gli farà fare tutta la fascia (ride ndr). Staremo a vedere, se dovesse andare al Napoli, come Paulo sceglierà di farlo giocare”.