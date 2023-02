Takura, il tifoso che dal Giappone si è trasferito a Firenze per amore della Fiorentina. “Ho visto una partita dei viola contro la Juventus e da lì è scoccata la scintilla”

Un’altra storia particolare di grandi tifosi della Fiorentina provenienti dall’estero. Questa la racconta il Corriere Fiorentino che ha portato alla luce il racconto di Takura Matsunaga che ha scoperto i colori viola all’età di 14 anni guardando la televisione in Giappone.

15 gennaio 2017, quel giorno andava in scena Fiorentina-Juventus. “Ero tifoso dell’Arsenal e guardavo soprattutto la Premier League – racconta – però quel giorno mi soffermai sulla Serie A. La Juventus è una squadra molto famosa quindi, mentre iniziai a guardare quella partita, confesso che parteggiavo per i bianconeri, ma durante la partita c’è stata come una metamorfosi e alla fine del match mi sono scoperto tifoso viola. Restai incantato dal calcio offensivo di mister Paulo Sousa. Era un calcio eccitante da guardare”.

Quella partita finì 2 a 1 per la Fiorentina, con le reti di Kalinic e Badelj. Una vittoria importante che ha cambiato la vita di Takura che, dopo il match, iniziò a cercare informazioni sulla Fiorentina online, scoprì tutta la bellezza e la storia di Firenze. E decise di intraprendere il grande viaggio verso la Toscana.