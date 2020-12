Talmente zombie con la Fiorentina, che Sky si dimentica di citarlo come ex

Ci sono diversi indicatori che ci fanno capire che questa stagione è iniziata male per la Fiorentina. Tra questi, sicuramente, anche il gol subito contro il Genoa, realizzato nientemeno che da Marko Pjaca. Arrivato a Firenze con la stigmate del talento, il croato è stato un autentico zombie con la maglia viola addosso.

Talmente vicino allo zero il suo contributo alla causa che i due commentatori di Sky ieri presenti al Franchi si sono ricordati di Behrami come ex ma non di lui. Una curiosità certo, ma che fa capire molte cose, a cominciare da quanto sia beffardo il calcio. Ma anche che tipo di rapporto malsano abbia la Fiorentina contro gli ex.