Tanta tecnologia in Juventus-Fiorentina. Così viene meno ogni possibile protesta contro le decisioni arbitrali

Tanta tecnologia in campo tra Juventus e Fiorentina. Tutti gli episodi chiave della partita sono stati risolti dai vari supporti tecnologici che ormai la fanno da padrona nei terreni di gioco della Serie A.

L’arbitro Michael Fabbri non è sicuramente uno dei migliori, e lo si è capito fin da subito, perché ha estratto un giallo in ritardo a Rabiot per un fallo brutto su Gonzalez. Poi è successo quello che tutti hanno visto.

Intanto sul gol di Rabiot, purtroppo Terracciano è arrivato in ritardo sul pallone. La Goal Line Tecnology conferma che la palla aveva completamente superato la linea al momento della respinta del portiere.

Poi ci sono le reti annullate a Vlahovic e Castrovilli. Solo il SAOT poteva rilevare la posizione irregolare del centravanti bianconero (una fetta di spalla al di là di Milenkovic) e quella del difensore gigliato (il tacco oltre la linea dei difensori della Juve). Ranieri purtroppo ostacola Locatelli e quindi la sua posizione di fuorigioco è attiva. Peccato, perché Castrovilli aveva realizzato un bellissimo gol.