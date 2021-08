Tante voci di mercato su Amrabat: Ma la Fiorentina è intenzionata a rilanciarlo. A meno che…

Tante voci di mercato ci sono anche sul centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat. Il Torino è interessato a prendere (in prestito) il centrocampista nato in Olanda ma che gioca con la nazionale marocchina.

Ma stando a quanto trapela dalla società, i viola sono intenzionati a tenerlo e a rilanciarlo, a meno che non arrivino offerte clamorose (la Fiorentina, lo ricordiamo, lo ha pagato 21,8 milioni di euro).

Nel frattempo l’ex Verona sta ultimando la propria convalescenza dopo essersi fatto operare in Olanda per risolvere il problema pubalgia. A causa di questo intervento, non ha ancora potuto fare nemmeno un allenamento agli ordini del nuovo tecnico Italiano.