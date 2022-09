Tanti “acciaccati” in casa Atalanta. C’è chi lavora a parte puntando ad esserci contro la Fiorentina

In casa Atalanta, sono pochissimi i calciatori che oggi si sono allenati regolarmente. Tra indisponibili e calciatori in Nazionale, come riporta L’Eco di Bergamo, sono appena sette. Dando un occhio agli impegnati dai problemi fisici, c’è chi sta già lavorando a parte per esserci domenica 2 ottobre contro la Fiorentina.

Nello specifico, hanno svolto lavoro differenziato Duvan Zapata, Nadir Zortea, Davide Zappacosta e Berat Djimsiti. Mentre sull’ultimo ci sono dubbi più seri sul suo rientro, i primi tre puntano forte alla gara contro la Viola. Riposa Musso, che si sta riprendendo dopo l’intervento allo zigomo (che si è fratturato contro la Roma).