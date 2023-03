Tanti gol e spettacolo all’Olimpico e la Roma ne becca quattro dal Sassuolo, che torna sotto alla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Vittoria pirotecnica per il Sassuolo nel match delle 18, in casa di una Roma priva di Mourinho in panchina: successo per 3-4 all’Olimpico al termine di una gara piena di colpi scena. Avvio sprint per i neroverdi e doppio vantaggio firmato da una doppietta di Lauriente tra il 13′ e il 18′. Al 26′ partita riaperta da Zalewski ma allo scadere della frazione rigore per la squadra di Dionisi e rosso per Kumbulla, con trasformazione di Berardi.

Al 51′ partita ancora messa in discussione da Dybala, prima però del poker firmato da Pinamonti al 75′: ultima emozione al 95′ con il tocco sotto di Wijnaldum che vale il 3-4 finale. Sassuolo che torna così a -1 dalla Fiorentina mentre i giallorossi sprecano l’occasione di agganciare il secondo posto.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 68, Inter 50, Lazio 48, Milan 47, Roma 47, Atalanta 42, Torino 37, Bologna 35, Juventus 35, Udinese 35, Fiorentina 34, Monza 33, Sassuolo 33, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 25, Spezia 24, Verona 19, Cremonese 12, Sampdoria 12.