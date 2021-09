Tardelli: “Chi vincerà l’A2? La Fiorentina è partita bene, ma è ancora presto. E poi la Juventus nelle prime sette oggi non c’è”

Marco Tardelli, campione del Mondo con la Nazionale italiana nel 1982, ha parlato anche di Fiorentina nel corso dell’intervista rilasciata al QS, l’inserto sportivo de La Nazione. Queste le sue parole: “Dietro alle prime sette, chi vincerà la A2? Intanto la Juventus nelle prime sette oggi non c’è. Detto questo, la Fiorentina è partita bene, ma è ancora presto”.

Tardelli si sofferma poi su altri temi: “Allegri ha trovato la squadra che c’era, non l’ha fatta lui. Adesso sta lavorando e dovrà essere bravo a farsi capire dai giocatori. L’Inter? Gioca più serena di tutti: è questa la cosa che mi piace di più. Nonostante le partenze di Lukaku e Hakimi è come se in estate non ci fosse stato uno stop: segno che la società ha lavorato bene”.