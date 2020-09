Tardelli: “Con i cinque cambi la Fiorentina ha pagato dazio, non avendo la rosa dell’Inter. Chiesa? Cessione è un vantaggio solo economico” VIDEO FN

Ospite a “Corri la vita”, di scena a Firenze, l’ex calciatore Marco Tardelli ha parlato brevemente anche di Fiorentina: “I 5 cambi? E’ un grande vantaggio per le grandi squadre, che hanno grandi rose perché mettono giocatori forti in campo. La Fiorentina purtroppo non ha la rosa dell’Inter e si trova in difficoltà, la Lazio ad esempio è una grande squadra ma non ha una grande rosa. Chiesa? I benefici che può trarre la Fiorentina dalla sua cessione sono solo economici, incasserebbe molto e potrebbe ristrutturare meglio la squadra per la stagione”.

