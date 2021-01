Tare: “Dopo vedrò Pradè, ma per ora non ho ricevuto alcuna richiesta per Caicedo”

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare è tornato sulla questione Caicedo dopo la partita con la Fiorentina: “Da un mese a questa parte mi chiedono di questo giocatore. Abbiamo un grande rapporto con la società viola, ma da parte loro non c’è mai stato nessun contatto per Caicedo. Dopo vedrò Pradè, ma per ora non ho ricevuto nessun segnale”.

Nessuna novità finora dunque, con le parole di Tare che confermano quando dichiarato da Pradè prima della partita. Vedremo se le cose cambieranno nei prossimi giorni, per adesso Caicedo rimane un giocatore della Lazio.