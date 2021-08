Tarquinio: “Non posso scordare l’affetto di Firenze. Spero che Italiano abbia tempo per esprimere il suo calcio, la Fiorentina ha tanta qualità”

A Radio Toscana ha parlato la storica (e ex) inviata di Sky Sport a seguire le vicende in casa Fiorentina Alessia Tarquinio. La giornalista dopo un periodo di pausa ritornerà a lavorare per Amazon Prime. Queste le sue parole sulla Fiorentina che era, e quella che è: “Tornerò a seguire la Champions, l’ultima volta che l’ho fatto seguivo la Fiorentina di Prandelli. Non posso scordare l’affetto che ho ricevuto a Firenze. Se non fosse stato per la città e per la squadra viola nemmeno avrei messo su famiglia. Domenica ho visto la partita della Viola. La Fiorentina di Italiano ha tantissima qualità, mi è piaciuta e spero che l’allenatore abbia tempo per esprimere il proprio calcio e di far crescere i giocatori come vuole lui. Spesso tutti hanno fretta. Negli ultimi anni la squadra gigliata è stata condannata dagli episodi”.