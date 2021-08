Tavano: “Cominciò tutto a Firenze a fine anni ’90, ne è passato di tempo… Da Roma-Fiorentina possibile anche qualche sorpresa”

Bomber esploso ad Empoli ma partito dalla Primavera della Fiorentina, Ciccio Tavano è un ex anche della Roma e al sito ufficiale giallorosso ha parlato così in vista della sfida di stasera:

“Ero giovane e da lì (da Firenze ndr) partì tutto. Dopo aver fatto la primavera in viola, passai a Pisa e da lì iniziai a giocare tra i professionisti. Era la fine degli Anni 90. Ora siamo nel 2021, ne è passato di tempo. La prossima Serie A? Prevedo un torneo molto equilibrato. Sei-sette squadre si equivalgono e tutte hanno valori tecnici indiscutibili. Sulle panchine ci sono allenatori di grande spessore tecnico e umano. La Juventus forse ha qualcosa in più rispetto alle altre. Ma ci saranno sorprese. E tante belle partite. Come sarà senza dubbio Roma-Fiorentina stasera. Due squadre che rappresentano un pezzo della mia carriera”.