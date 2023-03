Tegola in casa Lech Poznan: un attaccante sarà costretto a operarsi e salterà la Fiorentina

Brutte notizie per il Lech Poznan in vista della doppia sfida con la Fiorentina in Conference League. Il giovane attaccante Filip Szymczak, che negli ultimi mesi aveva collezionato un discreto numero di presenze, ha infatti rimediato un grave infortunio al ginocchio durante l’amichevole under 21 tra Polonia e Austria.

Szymczak sarà costretto a operarsi, dopodiché rimarrà fermo per circa otto settimane. Inizialmente si era pensato di procedere con una terapia conservativa, ma in un secondo momento lo staff medico ha deciso di optare per l’operazione al ginocchio.