Tegola Mourinho. La Roma rischia di perdere il perno della difesa per la Fiorentina

Una brutta notizia per la Roma a pochi giorni dal primo impegno ufficiale della stagione ed una buona per la Fiorentina. Si ferma Chris Smalling, che ha accusato un problema muscolare che con tutta probabilità lo terrà fuori per la sfida di giovedì con il Trabzonspor, ma non solo.

Il difensore inglese infatti nel corso dell’allenamento odierno ha riportato una lesione al flessore della coscia sinistra. Verrà valutato giorno per giorno. La sua presenza è a forte rischio anche per la prima di campionato con la Fiorentina. Lo riporta LaRoma24.it