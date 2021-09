Tegola per Juric: “Non riesce a correre. A rischio per le prossime 3/4 partite”

Alla viglia della sfida contro la Salernitana di Franck Ribery, questo pomeriggio in conferenza stampa l’allenatore del Torino Ivan Juric ha rivelato di dover fare a meno di Andrea Belotti per qualche settimana. L’infortunio del Gallo, che era in dubbio anche per la sfida di due settimane fa contro la Fiorentina, e il mercato low cost costringeranno il tecnico croato a ridisegnare lo scacchiere granata. Queste le sue parole:

“Durante la pausa delle nazionali mancavano tanti giocatori, chi ha lavorato lo ha fatto. Da ieri abbiamo riunito la squadra e abbiamo ripreso. Questi 10-15 sono serviti per migliorare, anche se eravamo in pochi. Se sono soddisfatto del mercato? Sì sì, sono contento. Il lusso non mi ama. E’ stato fatto un mercato diverso: abbiamo preso due giovani, Zima e Warming, uno pronto e uno di prospettiva, e tutti gli altri in prestito. Ma sono ottimi giocatori, tutti possono darci una mano. Vanno bene. La rosa è interessante con tanti giovani, che possono crescere: questo è il mio obiettivo per il futuro, che tutti migliorino e che i risultati siano diversi. Poi piano piano cresceremo, ma ci sono tanti giocatori giovani che possono lavorare bene. Come sta Belotti? Il rinnovo non lo condiziona, ma la condizione atletica: non riesce a correre e ad allenarsi, sicuramente non ci sarà per le prossime partite. Saranno tre o quattro, perché in questo momento non può allenarsi. Ha grande voglia, è dispiaciuto di non poter dare il suo contributo. Non vedo il problema del rinnovo, è sereno. Con Sanabria, chi può giocare? Tutti quelli che abbiamo preso hanno le caratteristiche. Brekalo e Pjaca, o Linetty e Praet e Verdi, possono fare quel ruolo e scambiarsi le posizioni. Abbiamo buone soluzioni, ora serve ritrovare la forma. Vengono da situazioni negative, non hanno fatto gli anni migliori. Ma mi vanno tutti bene”.