Tegola per l’Inter: Inzaghi perde un centrocampista. Out anche contro la Fiorentina

Attraverso il proprio sito ufficiale, l’Inter fa il punto sulle condizioni dei calciatori infortunati. Stefano Sensi e Alessandro Bastoni oggi si sono sottoposti agli esami di rito: “Stefano Sensi si è sottoposto oggi a risonanza magnetica, all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, dopo un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato nella gara di ieri contro la Sampdoria. L’esame ha evidenziato una distrazione al legamento collaterale mediale. Il giocatore verrà rivalutato la settimana prossima. Valutazioni clinico-strumentali negative per Alessandro Bastoni“.

Niente di grave per Bastoni, che dovrebbe giocare già contro il Real Madrid in Champions League. Più grave l’infortunio di Sensi, in estate accostato anche alla Fiorentina: il centrocampista tornerà dopo la sosta, saltando anche la partita contro la Viola.