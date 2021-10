Tegola Ribery: stabiliti i tempi di recupero dall’infortunio alla caviglia

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Franck Ribery, ex giocatore della Fiorentina oggi in forza alla Salernitana. Dopo le notizie emerse nella giornata di ieri (LEGGI QUI), sono arrivate ulteriori novità sul suo stato fisico.

Ribery ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra con interessamento del malleolo. Le condizioni del francese verranno valutate con più attenzione nelle prossime ore, ma l’infortunio lo terrà con ogni probabilità fuori fino a fine ottobre. Una tegola importante per la Salernitana: l’ex Fiorentina dovrebbe così saltare le prossime tre partite con Spezia, Empoli e Venezia, per poi sperare di tornare per il derby regionale contro il Napoli del prossimo 31 ottobre.