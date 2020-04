Tello: “La qualificazione in Europa con la Fiorentina uno dei miei momenti migliori in assoluto”

Vi ricorderete senz’altro di Cristian Tello, l’esterno d’attacco arrivato dal Barcellona che per una stagione e mezzo ha vestito la maglia della Fiorentina senza mai lasciare però il segno. Il giocatore, adesso in forza al Betis Siviglia, ha comunque ricordato la sua esperienza in maglia viola in un’intervista a Marca: “I momenti migliori della mia carriera? Il mio debutto nella Primera Divisions, una tripletta in Porto-Sporting Lisbona, la qualificazione in Europa con la Fiorentina, quella con il Betis … e il 3-5 contro Siviglia”.