Temel: “Ecco l’offerta del Galatasaray alla Fiorentina per Jovic, il giocatore non aspetta altro”

Abbiamo già accennato alle voci su Luka Jovic e il Galatasaray: in Turchia ne parlano anche oggi e con una certa sicurezza. Lo fa in particolare il giornalista Kaya Temel che riporta anche le cifre in ballo al momento: un contratto da 3 milioni per l’attaccante e un’offerta da 8 alla Fiorentina (che ricordiamo, dovrebbe girare poi il 50% al Real Madrid). Questo il tweet di Temel: “Il Galatasaray ha offerto a Luka Jovic un contratto di 3 anni e uno stipendio netto di 3 milioni di euro. Il giocatore non vede l’ora che si concretizzi questo affare. Il Galatasaray ha offerto alla Fiorentina 8 milioni di euro per il compenso. I negoziati continuano”.

ÖZEL 🔥 Galatasaray, Luka Jovic’e 3 yıllık sözleşme ve 3 milyon Euro net maaş teklif etti. Oyuncu bu teklife sıcak bakıyor. Galatasaray bonservis bedeli için ise Fiorentina’ya 8 milyon Euro teklif götürdü. Pazarlıklar sürüyor. — Kaya Temel (@kayatemel_) June 24, 2023