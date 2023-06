Tempi duri per Macia e Melissano: lo Spezia potrebbe scaricarli in caso di retrocessione in B

Per entrambi gli uomini mercato dello Spezia c’è un passato più o meno importante nella Fiorentina: si tratta di Eduardo Macia e Stefano Melissano, quest’ultimo nell’area tecnica viola nella passata stagione. Il club ligure rischia di retrocedere ed è impegnato in un duello a distanza con il Verona nel turno di campionato conclusivo, in programma stasera. Secondo La Gazzetta dello Sport, un esito negativo potrebbe essere fatale ai due, anche in considerazione del basso rendimento dei calciatori arrivati nel mercato di gennaio (tra cui c’è anche Zurkowski).