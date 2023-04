Tempistiche nuove per il restyling del Franchi? Il Comune pensa a una ricostruzione in due fasi

Che ne sarà dello stadio Franchi? Come si procederà ora che una parte dei fondi previsti dal Pnrr è stata sottratta al progetto? Nel punto fatto da Il Tirreno intanto, si sottolinea come la sparizione dei paletti dell’Ue toglie il vincolo di chiusura lavori entro il 2026 e questo dà modo al Comune di riflettere su lavori da dilazionare magari su tempi più lunghi, dividendo i lotti su cui agire anche per tutelare la permanenza della Fiorentina nel suo impianto. C’è l’esempio del Teatro del Maggio Musicale che fu ricostruito appunto in più fasi, anche a distanza di anni: e questo potrebbe essere il destino del Franchi, con una prima fase di lavori legata agli aspetti più urgenti e una seconda alla riqualificazione del quartiere di Campo di Marte.