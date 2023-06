Tempo di scelte per Terzic. Il decisivo bivio del serbo, nel club degli ‘scontenti’ viola in cerca di riscatto

Le 15 presenze da titolare nella stagione appena conclusa sono un numero ritenuto troppo esiguo da Aleksa Terzic, che avrebbe immaginato tutto un altro impiego al suo secondo anno stabile nella rosa della Fiorentina. Il calciatore cresciuto nella Stella Rossa, che poteva lasciare Firenze già nel mercato di riparazione, dovrà presto prendere una decisione sul proprio futuro. Il contratto di Terzic scade a giugno 2024, e dal prossimo Febbraio il serbo sarà libero di accordarsi con un’altra squadra. E’ un’estate decisiva anche per il terzino classe ’99, che difficilmente accetterà di restare in viola con l’etichetta di riserva, soprattutto se la Fiorentina dovesse restare fuori dalle Coppe europee. O rinnovo o cessione? Difficili altre strade

Il club degli ‘scontenti viola’ include anche Antonin Barak e Josip Brekalo. Niente di critico, nessuna frizione particolare ad un punto di non ritorno, tuttavia secondo quando raccolto da Fiorentinanews.com, i due giocatori si sarebbero aspettati un altro impiego dall’approdo in viola. Barak ha messo la firma a Basilea sul gol che ha portato la Fiorentina a Praga ma poi è rimasto fuori in patria per la finale dopo non aver giocato neppure con l’Inter. Per Brekalo, complice certamente anche il colpo in testa rimediato con l’Atalanta, pochissimo spazio nel finale di stagione ed un totale di 3 gare da titolare da fine gennaio.

Il ceco ed il croato resteranno alla Fiorentina con la speranza di veder crescere il minutaggio, ed in primis ovviamente di innalzare la continuità di rendimento. In una rosa destinata a diversi aggiustamenti dopo le poche mosse della scorsa estate e che ha già visto salutare Saponara e Venuti, avere la garanzia di un futuro in viola è già un ottimo punto di partenza.