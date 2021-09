Tendi: “Fiorentina-Napoli? Prevedo un pari, ma i viola possono fare il colpaccio. Vlahovic vince la sfida con Osimhen perchè…”

L’ex difensore della Fiorentina Alessio Tendi ha parlato così a TMW: “Italiano è riuscito a dare un’impronta forte alla sua squadra. Sto vedendo tutte le partite e ha dato veramente una carica incredibile. Per me col Napoli sarà pari, poi ci sta anche che vinca la Fiorentina. Il Napoli sta benissimo ma la voglia di vincere della Fiorentina può fare la differenza”.

E sul confronto Vlahovic-Osimhen ha aggiunto: “Per me la sfida la vince Vlahovic perché ti può castigare in qualsiasi momento. In partite come questa fa la differenza”.