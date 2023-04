Tensione nel prepartita di Spezia-Lazio: scontri tra tifosi biancocelesti e polizia – VIDEO

Sono in campo in questo momento Cremonese ed Empoli, ma la giornata di oggi vedrà anche un’altra partita di Serie A. Alle 20.45 si disputerà infatti Spezia-Lazio, e a poco più di un’ora dall’inizio della partita la situazione non è delle più tranquille. Come riportato da TMW, infatti, per le strade della città ligure sono avvenuti degli scontri tra i tifosi della Lazio e gli agenti di polizia. Di seguito il video che testimonia il tutto:

‼️ Tifosi #Lazio a La Spezia, scontri con la polizia pic.twitter.com/3uxMg1YTZg — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) April 14, 2023