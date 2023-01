Tentazione Gonzalez: Il vero rebus della Fiorentina è in attacco. Jovic in panca?

Il vero rebus per la Fiorentina è in attacco: chi giocherà davanti contro il Torino? Cabral è out per infortunio e l’allenatore sta provando diverse soluzioni durante gli allenamenti in questa settimana.

Come centravanti si candida Gonzalez, una delle soluzioni indicate dal tecnico già dopo la partita contro la Roma. L’argentino è in netto miglioramento in quanto a condizioni fisiche e ha guadagnato minutaggio nel corso delle ultime gare.

E’ possibile dunque che Jovic, adesso rientrato in squadra, parta dalla panchina. Un’altra soluzione potrebbe essere Kouame, già messo nel ruolo di centravanti nel corso di questa stagione.