Teotino: “Con Vlahovic la Fiorentina potrebbe fare come il Sassuolo. Non ho fiducia nella dirigenza viola”

A Radio Sportiva, l’ex responsabile della comunicazione della Fiorentina dei Della Valle Gianfranco Teotino, commenta il mercato viola e le prospettive della Fiorentina per la prossima stagione: “Attualmente non mi sento di riporre molta fiducia nella dirigenza della Fiorentina. Sono scettico sul management scelto da Commisso. Tutte le operazioni condotte da Pradè e Barone in queste due stagioni sono state negative. Non si è ricostruito un futuro. Italiano è stato una bella mossa della società, giovane e intraprendente.

La Fiorentina potrebbe fare come il Sassuolo anno scorso, ossia essere la squadra più vicina ad insidiare le prime sette. Senza Vlahovic però questa prospettiva non ci sarebbe. I nomi che si fanno per la sua sostituzione, in primis Scamacca, sono più scommesse che certezze, non all’altezza del serbo. Da anni si dice che Scamacca ha talento, ma oggi non dà garanzie. Sono preoccupato pensando a ciò che potrebbe succedere se partisse l’attaccante classe 2000″.