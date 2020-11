A Radio Sportiva il giornalista ed ex responsabile della Comunicazione della Fiorentina Gianfranco Teotino ha parlato così della questione allenatore: “Ogni minuto in più con Iachini è un minuto perso. La Fiorentina ha una rosa per stare stabilmente nella parte sinistra della classifica. Iachini è una scatola del pronto soccorso, nelle situazioni di emergenza va bene, se devi costruire una squadra no”.

