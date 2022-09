“Terim a Firenze aveva una casa con piscina…ma ha preso lezioni di italiano per cinque ore al giorno e non ci è mai entrato fino a quando non ha imparato la lingua”

Grande personaggio, grande allenatore, in Turchia è il simbolo di un’intera nazione per quello che è riuscito a fare nel calcio. Parliamo dell’ex tecnico della Fiorentina, Fatih Terim, che è diventato il protagonista di una serie, firmata Netflix, che va in onda nella nazione a cavallo tra l’Europa e l’Asia.

E all’interno di questo documentario sono venuti fuori anche alcuni episodi interessanti, che fanno capire meglio di che pasta sia fatto l’Imperatore: “Quando Fatih Terim è andato alla Fiorentina – racconta il giornalista Şansal Büyüka – nel giardino di casa sua c’era una piscina. Ha preso lezioni di Italiano per cinque ore al giorno all’ombra di un salice per un’intera estate. Non ha mai messo piede in piscina finché non ha imparato l’italiano”.

Dopo un avvio così, così, la sua Fiorentina ha innestato una marcia totalmente diversa e per tre mesi ha fatto vedere un calcio a mille all’ora, straordinario in tutto e per tutto, prima che la magia si spezzasse e si rompesse il rapporto con Vittorio Cecchi Gori.