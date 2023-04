“Terim ed Italiano accomunati da grinta e mentalità vincente. Fiorentina si è ritrovata e può battere chiunque. In finale di Coppa Italia vorrei la Juventus, trionfare sarebbe una tripla soddisfazione”

Vincitore della Coppa Italia con la Fiorentina nel 2001, Mauro Bressan ha parlato ad Il Brivido Sportivo in vista del ritorno della semifinale con la Cremonese al Franchi.

Ecco cosa ha detto l’ex centrocampista viola: “La Fiorentina ha ritrovato tutto ciò che l’anno scorso l’aveva consacrata tra le sorprese del campionato. La squadra sembrava un po’ confusa, spersa, ma all’improvviso ha ritrovato personalità, gioco e qualità dei singoli. Ora è in fiducia e può battere qualunque avversario. Ricordo il mio gol col Milan nel 2001 e che scendemmo in campo con le idee molto chiare. Avevamo di fronte una grande squadra ma meritammo di passare il turno. Segnare a San Siro fu un’esperienza fantastica”.

“Similitudini Italiano-Terim? Difficile fare un parallelo, se non per la voglia di entrambi di vincere sempre e comunque. Sia Terim che Italiano hanno la grinta nel sangue, sanno caricare la squadra e trasmettere le giuste motivazioni. Ricordo che Terim con un’occhiata riusciva a caricarci. E’ l’allenatore con la mentalità più vincente che abbia avuto la fortuna di incontrare in carriera, assieme a Trapattoni”.

“Con la Cremonese sarà una partita da giocare. La squadra di Ballardini verrà a Firenze per cercare di ribaltare l’andata, consapevole di non aver niente da perdere. Sarà importante scendere in campo concentrati e determinati, non dando la possibilità agli avversari di rendersi pericolosi e riaprire la sfida. La Fiorentina ha valori nettamente superiori e ci sono tutti i presupposti per mettere le mani sulla finale”.

“Sia Juventus che Inter sono squadra fortissime, che sulla carta hanno qualcosa più della Fiorentina. Abbiamo però visto in campionato che i ragazzi di Italiano possono tener testa a chiunque e le finale sono partite che fanno storia a sè. Io preferirei la Juventus: battere i rivali di sempre sarebbe una soddisfazione tripla! Vincere a Firenze è qualcosa di eccezionale, posso solo immaginare cosa stiano provando i tifosi viola in questo momento, sognando ben due coppe”.