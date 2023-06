Terim: “La Fiorentina ha fatto bene in tutto il torneo e ha meritato questa finale. Società, città e tifosi si meritano questa coppa”

L’ex allenatore della Fiorentina Fatih Terim è intervenuto a Sky Sport direttamente da Istanbul per dire la sua squadra viola impegnata in finale di Conference League a Praga: “Oggi la mia favorita è Fiorentina, ha fatto bene in tutto il torneo, ha meritato questa finale. Mi auguro che vinca la coppa. Secondo me la società, la città e i tifosi meritano questa coppa, non soltanto squadra e allenatore”.

E aggiunge: “Ho fiducia nella Fiorentina, speriamo di festeggiare dopo”.