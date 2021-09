Terim: “La mia esperienza alla Fiorentina? So che ci sono turchi che non pagano in alcuni ristoranti di Firenze…”

Il programma della Champions League ci propone la sfida tra il Galatasaray, guidato dall’ex allenatore della Fiorentina, Fatih Terim, e la Lazio.

E proprio l’ex tecnico viola è stato intervistato dal Corriere dello Sport, al quale, sull’esperienza a Firenze ha detto: “Potevo restare in Italia più a lungo, sì. Tuttavia l’opportunità di vivere l’Italia poteva anche non capitare. Non ho rimpianti. Quando vado a Firenze ci sono persone che mi ricordano e dicono che non dimenticheranno mai il calcio giocato dalla squadra”.

E ancora: “Dopo la partita che abbiamo giocato con il Karagümrük la scorsa stagione, il portiere Viviano mi ha ricordato che era nato a Firenze e mi ha detto che ha seguito tutte le partite di quella stagione. A volte alcuni complimenti hanno più significato dei trofei. Con quella Fiorentina e quel Milan abbiamo raggiunto questo obiettivo. A proposito, so che alcuni turchi non pagano in alcuni ristoranti di Firenze (risata, ndr)”.