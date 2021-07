Terim: “Se oggi l’Italia è la mia seconda casa, il motivo si chiama Fiorentina. Italiano porti la Viola dove merita di stare”

L’ex allenatore della Fiorentina, Fatih Terim, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport.

Il santone del calcio turco e attuale tecnico del Galatasaray, sulla squadra viola ha detto: “Se oggi l’Italia è la mia seconda casa, il motivo si chiama Fiorentina. Sono stato molto in contatto con il mio caro amico Cesare Prandelli, ma non è stata una stagione facile per il club. Credo, però, che la lezione sia stata imparata da tutti”.

E sul cambio in panchina ha aggiunto: “Conosco Vincenzo Italiano dallo Spezia, come non esistono giocatori troppo “vecchi”, così non esistono allenatori troppo “giovani”. Spero che porti la Viola dove merita”.