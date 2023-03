Terminata l’Assemblea di Lega, Iervolino: “Riunione sterile e rissosa, c’è una frattura tra grandi e piccole”

Questo pomeriggio si è tenuta a Milano l’Assemblea della Lega Serie A. A margine dell’evento, il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha rivelato a TMW alcuni dettagli del suo svolgimento: “E’ stata come al solito un’assemblea sterile in cui si è deciso poco. Per l’ennesima volta ci sono state delle grandi frizioni e fratture tra grandi e piccole. Purtroppo c’è ancora tanto da fare, bisognerebbe adottare una linea strategica per cercare di trovare una coesione per il bene di tutte le squadre, ma ad oggi siamo molto lontani”.

E poi ha aggiunto: “La coesione manca su tutto: diritti, approccio, metodologia, capacità di rinnovare e volontà di adottare un modus operandi diverso. Purtroppo si tende ad essere molto rissosi, questo è il problema”.