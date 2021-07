Terracciano: “Con Inter e Atalanta in Coppa Italia le mie migliori partite con la Fiorentina. Speriamo di dare gioie ai tifosi viola”

Presente anche Pietro Terracciano al Viola Village, a cui è stato chiesto delle sue prestazioni migliori in maglia viola: “Forse quella con l’Inter dell’anno scorso, finita 0-0, è stata quella in cui sono stato impegnato un po’ di più. Dal punto di vista delle emozioni quella in Coppa Italia con l’Atalanta, dove abbiamo vinto per 2-1 in 10 contro 11. Rapporti tra noi? Davanti alle telecamere siamo amici poi dietro… (ride ndr). Pregi e difetti di Dragowski? Un pregio è il fatto che sia un pacioccone, ha la scorza dura ma dentro è una persona umile e di cuore. E’ sempre a disposizione per dare una mano, è un ottimi compagno di squadra. Un difetto è che perde la pazienza facilmente. Un pregio di Terracciano? Sa fare Adriano Celentano alla perfezione”.

“Io sempre pronto? Affronto l’allenamento sempre pensando alla partita della domenica, poi il fatto che viviamo in un clima molto sereno rende tutto più facile. Non trovo difficoltà ad entrare subito in partita per cui so che è una mia forza e cerco di mantenerla. L’assenza dei tifosi? L’anno scorso ne parlavamo e ci eravamo abituati al silenzio, è una cosa tremenda per noi ma anche per la gente. Abbiamo bisogno di loro e sentiamo il dovere di dare una gioia ai fiorentini”.