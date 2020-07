Terracciano: “Contro l’Inter dobbiamo mettere in campo qualcosa di più a livello caratteriale. Bisogna essere più incisivi in attacco”

IL portiere della Fiorentina Pietro Terracciano, che sta tenendo in piedi la Fiorentina a San Siro contro l‘Inter con le sue parate, parla così a fine primo tempo a Sky Sport: Per affrontare squadre come l’Inter devi mettere qualcosa di più a livello caratteriale Auguriamoci di riuscire a metterli in difficoltà. L’atteggiamento è quello adatto, bisogna continuare a lottare ed essere più incisivi nelle ripartenze e in attacco”.

