Terracciano: “Daremo il massimo, a Roma con uomo in meno abbiamo dato del filo da torcere agli avversari. Pensiamo soltanto a fare punti”

Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina titolare questa sera contro il Torino vista la squalifica di Dragowski, parla della gara dei viola a Dazn:”Stiamo lavorando sodo, sia dietro che in tutti i reparti. Daremo il massimo e anche a Roma con un uomo in meno gli abbiamo dato il filo da torcere. Dobbiamo migliorare ogni giorno”.

Belotti e il traguardo dei 100 gol? Sappiamo che è un grandissimo attaccante e avrà le solite motivazioni. Noi non pensiamo a questo, pensiamo soltanto a fare punti. Se è arrivato un messaggio da mio fratello? No, ci vediamo direttamente dopo la partita. La sua passione per la Fiorentina, è una responsabilità in più per me”.