Terracciano e una statistica a suo favore

Come mette in evidenza il Corriere Fiorentino, l’estremo difensore della Fiorentina Pietro Terracciano, è tra i cosiddetti secondi portieri, dati ufficiali alla mano, è il primo per parate compiute.

Una scelta obbligata almeno fino alla prossima sosta, e chissà che con un Dragowski la cui situazione pare ancora tutta da chiarire (ha contratto in scadenza al 2023 e fin qui manca accordo per il rinnovo) non possa essere una fiducia anche in ottica futura. Contro il Venezia, toccherà ancora a Terracciano, difendere i pali della porta gigliata.