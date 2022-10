Terracciano: “Il nostro è un gruppo che ha sempre reagito nelle difficoltà. Ci teniamo a fare bene sia in campionato che in coppa”

Il portiere della Fiorentina, Pietro Terracciano, intervistato da DAZN, ha commentato la gara persa contro l’Atalanta: “Abbiamo fatto un’ottima partita, quell’episodio del gol ci ha condannato, ci vuole più cattiveria da parte di tutti. E’ l’unico modo per riuscire ad essere più incisivi e decisivi. Dispiace aver perso una gara così”.

Ai viola manca la continuità dell’anno scorso: “Per ottenere risultati, dobbiamo intanto avere una continuità di prestazioni, e stavolta la prestazione c’è stata, ovviamente quando le vittorie non arrivano è facile buttarsi giù, ma non è la nostra condizione, perché il nostro gruppo ha sempre reagito nelle difficoltà”.

Momento ricco di impegni per la squadra: “Sappiamo che avremo tante partite da affrontare, teniamo sia a fare bene in campionato che in coppa”.