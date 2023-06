Terracciano: “Il nostro un percorso straordinario, ci giochiamo tutto a Praga. Vogliamo portare il trofeo a Firenze in ogni modo”

Il portiere della Fiorentina, Pietro Terracciano, è pronto per gli ultimi impegni di questa annata: “Dobbiamo affrontare tutt’e due gli impegni nel migliore dei modi, sapendo però che la finale è importante per noi, la città e i tifosi. Ci giocheremo praticamente una stagione”.

Un’altra finale per i viola: “Penso che sarà tutta un’altra partita rispetto a quella con l’Inter, ci giocheremo le nostre carte. Abbiamo fatto una grandissima partita contro l’Inter e faremo un’altra grande prestazione contro il West Ham. L’unica certezza è che daremo tutto quello che abbiamo per portare il trofeo a Firenze. In questo momento stanchezza non può esserci perché ci giochiamo tutto. Sappiamo che abbiamo fatto un percorso straordinario, ma stiamo vivendo un momento che ogni calciatore vorrebbe vivere”.

Altro esodo in arrivo: “Il tifo di Firenze è qualcosa che ti mette i brividi. C’era la voglia all’Olimpico di non uscire dallo stadio, perché abbiamo vissuto un’emozione incredibile”.

Sui consigli a Cerofolini: “Era già pronto, gli ho detto qualcosina ma niente di particolare perché è un ragazzo straordinario”.