Terracciano: “La Cremonese è arrivata in semifinale con pieno merito. Sarà dura e non sottovaluteremo l’impegno. Le vittorie aiutano a lavorare meglio”

Il portiere della Fiorentina Pietro Terracciano in vista della gara di domani in Coppa Italia contro la Cremonese ha parlato Sportmediaset. Ecco le parole del portiere gigliato: “Le vittorie ti aiutano a lavorare meglio e magari a sentire meno la fatica. Sappiamo che mercoledì contro la Cremonese sarà dura e dobbiamo recuperare al meglio per il primo round di una semifinale di Coppa Italia che sarà impegnativa”.

“Non commetteremo l’errore di sottovalutare questo impegno, non c’è nulla da sottovalutare: la Cremonese è una squadra arrivata in semifinale con pieno merito. Anche per loro è un appuntamento storico e sicuramente lo affronteremo al meglio. Speriamo di continuare così, stiamo mostrando anche una certa maturità”.