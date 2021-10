Terracciano: “Mi dispiace per l’infortunio di Dragowski, io sono pronto e tranquillo. Vlahovic? Non abbiamo dubbi su di lui”

Il portiere della Fiorentina Pietro Terracciano ha parlato al TGR Toscana: “Sappiamo che ragazzo è Vlahovic, non abbiamo dubbi su di lui. Dispiace per l’infortunio di Dragowski, non è mai bello quando un giocatore si fa male. Io continuo a vivere le settimane come prima, non è cambiato nulla. So che toccherà a me ma sono tranquillo, la squadra mi aiuta dandomi fiducia”.

E poi sulla prossima partita ha aggiunto: “A Venezia sarà una partita difficile, una vera e propria battaglia anche perché il campo è stretto. Noi comunque dobbiamo fare il nostro e continuare su questa strada per dare ai tifosi le soddisfazioni che meritano”.