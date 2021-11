Terracciano: “Milan? Credo sia arrivata l’ora di battere una big in casa. La prima cosa che mi ha colpito di Firenze è l’orgoglio della gente di essere fiorentini. Scudetto? Se non lo vince la Fiorentina, non mi interessa”

Il portiere della Fiorentina Pietro Terracciano, ospite a Radio Toscana, ha parlato così a proposito del prossimo avversario della squadra di Italiano: “Faremo di tutto per battere il Milan. Credo che sia arrivata l’ora di battere una big in casa. Faremo di tutto per portare via punti per la nostra classifica. Abbiamo cambiato radicalmente il modo di giocare. Teniamo molto il pallone e questo va a braccetto con le caratteristiche di molto nostri giocatori. Nei tifosi della Fiorentina il senso d’appartenenza è addirittura più spiccato rispetto a quelli del Napoli. La prima cosa che mi ha colpito di Firenze è l’orgoglio della gente di essere fiorentini. Alla Fiorentina servirà costanza nei risultati. Non ci sono partite facili. Abbiamo perso a Venezia così come in laguna è caduta la Roma”.

Su Kokorin poi l’estremo difensore viola ha aggiunto: “Sasha è un ragazzo tranquillissimo. Anche la lingua lo penalizza e per questo sta un po’ sulle sue. Ora si sta integrando meglio, ma spero che recuperi presto e ci faccia vedere le sue qualità. Lo spogliatoio ha uno spirito diverso rispetto agli ultimi anni, c’è un bel clima, si ride ma si sa stare anche seri, per riuscire a prendere il buono anche dalle sconfitte. Io sto particolarmente in contatto con Rosati. Tra i portieri giovani quello che mi sta impressionando di più è Carnesecchi, il portiere della Cremonese in Serie B”.

Infine Terracciano ha concluso: “Spero di continuare il più possibile qua a Firenze. Al momento sto bene qui e vorrei rimanere. Chi vince lo scudetto? Se non lo vince la Fiorentina, non mi interessa”.