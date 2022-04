Terracciano, Vicario e un incrocio particolare

Dopo l’arrivo in prestito dall’Empoli nel gennaio 2019, è stato il primo giocatore ad essere messo sotto contratto dalla nuova Fiorentina guidata da Commisso nell’estate successiva. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Pietro Terracciano è abituato a giocare contro pronostico e così, sempre a sorpresa, dopo aver fatto la riserva a Dragowski (altro portiere passato da Empoli) in questa stagione ha capovolto le gerarchie. Diventando il numero 1 in campo e non solo per l’uno sulla schiena.

Davanti, in questo incrocio particolare fra portieri, si troverà Vicario: portiere che proprio la Fiorentina sta osservando con grande attenzione per capire se in estate varrà la pena affondare il colpo.