Terza sconfitta consecutiva per la Fiorentina Under 18, che si arrende a una Roma sempre più capolista

Altra domenica amara per la Fiorentina Under 18. Dopo esser stata scavalcata dall’Empoli in classifica, con la sconfitta nel derby della scorsa settimana, i ragazzi di mister Papalato perdono ulteriore terreno. A Roma, la Viola perde 4-0 contro i giallorossi, sempre più padroni del campionato. A segno Ivkovic, De Angelis e Misitano per due volte.

Questa è la terza sconfitta consecutiva per la Fiorentina Under 18, che purtroppo si trova a navigare a metà classifica: solo sesto posto per la Viola e vetta distante addirittura dodici punti. Tanti, considerato lo stato di forma della squadra a inizio anno solare. Ma purtroppo oggi è arrivata la sesta sconfitta nelle ultime sette partite.