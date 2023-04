Terzic corre veloce ed aspetta Italiano e la Serbia. La Fiorentina non può scherzare ancora col fuoco per il terzino

Più di un mese di stop muscolare ma ora Aleksa Terzic vede la luce. Il terzino della Fiorentina ha ottenuto nuovamente la convocazione per la sfida con l’Inter, pur rimanendo poi in panchina per tutta la gara. Il classe ’99 serbo si è infortunato in quello che era il miglior momento personale dall’arrivo a Firenze. Dopo un percorso di crescita che è passato anche da due prestito all’Empoli, Terzic ha guadagnato con frequenza la fiducia di mister Italiano, che in stagione lo ha schierato 11 volte dal primo minuto.

Terzic è un calciatore in rampa di lancio, destinato anche a far parte del ciclo nascente della Serbia dei vari Vlahovic, Pavlovic, Ilic, Samardzic, Erakovic e non solo. Tanti volti giovani, forti e promettenti, pronti a rilanciare una Nazionale ricca di talento e ambizione, ma povera di risultati. L’infortunio ha fatto mancare il difensore mancino della Fiorentina all’appuntamento con mister Stojkovic, ma il futuro certamente sorride al terzino gigliato.

Dopo il recupero dall’infortunio e lo smaltimento delle scorie Terzic sarà pronto per tornare nuovamente ad insidiare capitan Biraghi sulla fascia sinistra. Tante partite in un mese di Aprile fittissimo per la Fiorentina, ma per Terzic un capitolo importante riguarda anche il futuro in maglia viola. Dopo l’assalto invernale del Bologna, la dirigenza viola dovrà presto provvedere a rendere più salda la posizione del terzino di Belgrado. Il contratto di Terzic scade nell’estate del 2024 ed il calciatore reclama spazio ed attenzioni. La Fiorentina non può più prendere la questione sottogamba e decidere il da farsi: sarà rinnovo o cessione per il calciatore balcanico.