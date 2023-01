Terzic ha chiesto la cessione alla Fiorentina? Il Bologna fa sul serio, ma prima deve scavalcare la volontà del club viola

Si fa più insistente il forcing del Bologna su Aleksa Terzic. Il terzino sinistro della Fiorentina è oggetto del desiderio della formazione rossoblù come obiettivo principale per rinforzare la fascia. Il Corriere di Bologna, inoltre, sottolinea come nell’incontro di ieri presso la sede della Fiorentina tra l’agente del serbo e i dirigenti viola, sarebbe stata manifestata la richiesta del giocatore di essere ceduto.

Terzic a Bologna potrebbe prendersi una maglia da titolare, cosa che a Firenze al momento è preclusa da capitan Biraghi. La Fiorentina, d’altro canto, aveva già manifestato la propria intenzione di non cedere un giocatore che quest’anno sta trovando più spazio, anche se come riserva. Vedremo se il muro del club viola cederà alle pressioni delle altre società e dello stesso giocatore.