“Terzic mi ricorda Pasqual, che cross per Jovic. Mi aspettavo un attaccante di ruolo dalla Fiorentina sul mercato. Odriozola meglio di Dodô”

L’intermediario di mercato Michele Fratini ha parlato a Radio Toscana commentando il mercato della Fiorentina e la vittoria col Torino: “La Fiorentina per me non merita la sufficienza piena per il mercato. Mi aspettavo un attaccante di razza, di ruolo. Abbiamo capito anche ieri col Torino che quando le punte vengono servite, anche bene, segnano. Jovic si è fatto trovare sul cross di Terzic che ricordava Pasqual. Il serbo mi piace ed anche parecchio, e ricorda l’ex capitano viola. Ha pennellato il cross con grande bravura. Jovic ha dimostrato che se non va in giro per il campo può incidere”.

Conclude Fratini: “La Fiorentina è in piena corsa nelle Coppe ma ha 5 punti dall’Europa in campionato, sta andando bene e bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno. La Cremonese sta bene ed ora come ora ha cambiato faccia. Dovesse arrivare in finale la Fiorentina, spererei ci fosse la Juventus, sarebbe il massimo. Odriozola e Dodô sono due ali ridotte a fare i terzini, sono dei quinti adattati. Io preferisco Odriozola“.